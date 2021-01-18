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У Белоруссии отобрали чемпионат мира. Похоже, турнир проведет только Латвия

Артур Хайруллин
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Сегодня, 19:15
Минск принимал чемпионат мира в 2014 году. В 2021-м Белоруссия осталась без турнира. Фото Reuters
Минск принимал чемпионат мира в 2014 году. В 2021-м Белоруссия осталась без турнира. Фото Reuters
Сборные не приедут в Минск
Рене Фазель.Весь западный мир шантажирует Фазеля и ИИХФ. Шансов на ЧМ в Белоруссии почти нет

Сегодня ИИХФ официально объявила о переносе чемпионата мира-2021 из Минска. Как сообщает организация, решение принято из-за вопросов безопасности, которые не может контролировать Международная федерация хоккея.

«Очень печально, что пришлось принять такое решение, — заявил президент ИИХФ Рене Фазель. — В ходе обсуждений мы пытались продвинуть мысль, что чемпионат мира может послужить орудием успокоения ситуации в стране. И помочь Белоруссии направиться на верный путь. Мы поддерживаем мнение, что чемпионат мира не должен использоваться в качестве орудия политического давления. Но мы также признаем, что проведение турнира в Минске в нынешней обстановке не представлялось возможным».

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Ранее Фазель приезжал в Минск для встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Ему был выдвинут ряд требований касательно безопасности участников, а также освобождения спортсменов, которые находятся под арестом из-за участия в политических протестах. Власти Белоруссии при этом гарантировали безопасность участников ЧМ и согласились рассмотреть изложенные требования, кроме освобождения политзаключенных.

А в последние дни сразу несколько компаний (Skoda, Nivea, Tissot, Liqui Moly) заявили об отказе от спонсорства ЧМ в случае, если турнир не перенесут из Минска.

В Белоруссии должна была пройти часть турнира. Теперь, по информации «СЭ», весь чемпионат мира примет Латвия. Параллельно рассматриваются варианты с переносом белорусской части турнира в Словакию или Данию, но, скорее всего, ЧМ полностью состоится в Риге.

Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня.

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