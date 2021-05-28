Канада еле отбилась от Казахстана. Шансы на попадание в плей-офф у «кленовых листьев» все выше
Хоккей
Чемпионат мира
Группа B
Казахстан — Канада — 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Голы: Манджапане — 2 (бол., Хенрик, Браун), 6:03 — 0:1. Хенрик — 3 (Пауэр, Манджапане), 21:01 — 0:2. Михайлис — 1, 24:30 — 1:2. Михайлис — 2 (Валк, Савицкий), 41:31 — 2:2. Перфетти — 1 (Андерсон-Долан), 47:40 — 2:3. Браун — 2 (п.в., Хенрик), 59:57 — 2:4.
Вратари: Шутов (58:45 — 59:57) — Кемпер.
Штраф: 10 — 2.
Броски: 28 (11+6+11) — 36 (16+12+8).
Судьи: Ромасько, Сидоренко.
28 мая. Рига. «Арена Рига».
Сборная Канады продолжила операцию по собственному спасению, выиграв второй матч подряд. Хотя на протяжении нескольких минут в третьем периоде, после того как лидер казахстанцев Михайлис-младший соорудил дубль, фаворит балансировал на краю обрыва. Без победы в основное время канадцам можно было уже заказывать обратные билеты. Выручил их 19-летний Перфетти, который нынешний сезон провел в АХЛ и был одним из лидеров своей сборной на молодежном чемпионате мира. Его первый гол на турнире в Риге получился и важным, и красивым, и своевременным. К этому моменту сборная Казахстана окончательно выравняла игру и смотрелась ничуть не хуже своего соперника.
It's Goal Perfetti time, of course! ?— IIHF (@IIHFHockey) May 28, 2021
Canada takes the lead! ? #KAZCAN #IIHFWorlds @HockeyCanada @NHLJets pic.twitter.com/KmCyndqCZF
После трех поражений на старте чемпионата мира канадцы загнали себя в яму, оставшись без права на ошибку. Но даже в такой ситуации ее главный тренер Жерар Галлан не изменил прежним установкам. Его команда с первых секунд действовала агрессивно, активно боролась за шайбу во всех зонах, проводила быстрые вертикальные атаки и постоянно лезла на чужой пятачок. Возможно, против сборной Казахстана, которая выбрала консервативную модель и не торопилась идти вперед, классический и одновременно рискованный вариант был уместен. «Играем сами и даем другим» — золотая фраза из незапамятных времен отлично описывала игру канадцев на протяжении большей части матча.
В первом периоде казахстанцы в основном оборонялись, с трудом переводя дух в редких паузах между массированными наступлениями сборной Канады. Но и сами имели как минимум три хороших шанса забить. Старченко и Лихотников и вовсе не использовали выходы «один в ноль» против вратаря Кемпера. Именно по этой причине преимущество канадцев казалось хрупким.
A little chaotic, but it's a good goal! ?— IIHF (@IIHFHockey) May 28, 2021
Andrew Mangiapane gets @HockeyCanada on the board early! #KAZCAN #IIHFWorlds @NHLFlames pic.twitter.com/dFmAAJsGY6
Главный тренер казахстанцев Юрий Михайлис дал передышку основному вратарю Бояркину и «бросил под танки» Шутова, впервые вышедшего в стартовом составе на чемпионате мира. В целом с этим испытанием 23-летний голкипер, выступающий во внутреннем чемпионате за усть-каменогорское «Торпедо», справился и запомнился с лучшей стороны в нескольких эпизодах.
Excuse me? ???#KAZCAN #IIHFWorlds pic.twitter.com/LRKTQpqBkY— IIHF (@IIHFHockey) May 28, 2021
Как и в прошлой встрече с Норвегией, канадцы в какой-то момент потеряли концентрацию, чуть сбавили обороты и позволили оппоненту отыграться. Обе шайбы в исполнении Михайлиса выглядели закономерно — тут дело в мастерстве форварда «Барыса», а не в везении при случайном набросе в сторону ворот. Сборной Казахстана немного не хватило, чтобы взять хотя бы одно очко и чувствовать себя спокойно. Зато она снова оставила о себе приятное впечатление терпеливой и спланированной игрой, где каждый бьется друг за друга. Теперь бы не оплошать в следующих матчах против аутсайдеров группы — итальянцев и норвежцев. Тогда выход в плей-офф может стать реальностью.
The accuracy ??— IIHF (@IIHFHockey) May 28, 2021
Canada's lead is cut 2-1 ? #KAZCAN #IIHFWorlds pic.twitter.com/fxIX6XAKJq
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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