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Канада еле отбилась от Казахстана. Шансы на попадание в плей-офф у «кленовых листьев» все выше

Михаил Зислис
Михаил Зислис
Обозреватель
Сегодня, 19:15
28 мая. Рига. Казахстан — Канада — 2:3. Фото Reuters
28 мая. Рига. Казахстан — Канада — 2:3. Фото Reuters
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Команде Михайлиса не хватило совсем немного — 2:4.

Хоккей
Чемпионат мира
Группа B
Казахстан — Канада — 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Голы: Манджапане — 2 (бол., Хенрик, Браун), 6:03 — 0:1. Хенрик — 3 (Пауэр, Манджапане), 21:01 — 0:2. Михайлис — 1, 24:30 — 1:2. Михайлис — 2 (Валк, Савицкий), 41:31 — 2:2. Перфетти — 1 (Андерсон-Долан), 47:40 — 2:3. Браун — 2 (п.в., Хенрик), 59:57 — 2:4.
Вратари: Шутов (58:45 — 59:57) — Кемпер.
Штраф: 10 — 2.
Броски: 28 (11+6+11) — 36 (16+12+8).
Судьи: Ромасько, Сидоренко.
28 мая. Рига. «Арена Рига».

Сборная Канады продолжила операцию по собственному спасению, выиграв второй матч подряд. Хотя на протяжении нескольких минут в третьем периоде, после того как лидер казахстанцев Михайлис-младший соорудил дубль, фаворит балансировал на краю обрыва. Без победы в основное время канадцам можно было уже заказывать обратные билеты. Выручил их 19-летний Перфетти, который нынешний сезон провел в АХЛ и был одним из лидеров своей сборной на молодежном чемпионате мира. Его первый гол на турнире в Риге получился и важным, и красивым, и своевременным. К этому моменту сборная Казахстана окончательно выравняла игру и смотрелась ничуть не хуже своего соперника.

27&nbsp;мая. Рига. Швеция&nbsp;&mdash; Чехия&nbsp;&mdash; 2:4. Шведы вели 2:0, но&nbsp;пропустили 4 шайбы в&nbsp;третьем периоде и&nbsp;опустились на&nbsp;последнее место в&nbsp;группе.Плей-офф ЧМ лишится не только Канады, но и Швеции? Сенсационные расклады чемпионата мира

После трех поражений на старте чемпионата мира канадцы загнали себя в яму, оставшись без права на ошибку. Но даже в такой ситуации ее главный тренер Жерар Галлан не изменил прежним установкам. Его команда с первых секунд действовала агрессивно, активно боролась за шайбу во всех зонах, проводила быстрые вертикальные атаки и постоянно лезла на чужой пятачок. Возможно, против сборной Казахстана, которая выбрала консервативную модель и не торопилась идти вперед, классический и одновременно рискованный вариант был уместен. «Играем сами и даем другим» — золотая фраза из незапамятных времен отлично описывала игру канадцев на протяжении большей части матча.

В первом периоде казахстанцы в основном оборонялись, с трудом переводя дух в редких паузах между массированными наступлениями сборной Канады. Но и сами имели как минимум три хороших шанса забить. Старченко и Лихотников и вовсе не использовали выходы «один в ноль» против вратаря Кемпера. Именно по этой причине преимущество канадцев казалось хрупким.

Главный тренер казахстанцев Юрий Михайлис дал передышку основному вратарю Бояркину и «бросил под танки» Шутова, впервые вышедшего в стартовом составе на чемпионате мира. В целом с этим испытанием 23-летний голкипер, выступающий во внутреннем чемпионате за усть-каменогорское «Торпедо», справился и запомнился с лучшей стороны в нескольких эпизодах.

Как и в прошлой встрече с Норвегией, канадцы в какой-то момент потеряли концентрацию, чуть сбавили обороты и позволили оппоненту отыграться. Обе шайбы в исполнении Михайлиса выглядели закономерно — тут дело в мастерстве форварда «Барыса», а не в везении при случайном набросе в сторону ворот. Сборной Казахстана немного не хватило, чтобы взять хотя бы одно очко и чувствовать себя спокойно. Зато она снова оставила о себе приятное впечатление терпеливой и спланированной игрой, где каждый бьется друг за друга. Теперь бы не оплошать в следующих матчах против аутсайдеров группы — итальянцев и норвежцев. Тогда выход в плей-офф может стать реальностью.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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