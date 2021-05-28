Канада еле отбилась от Казахстана. Шансы на попадание в плей-офф у «кленовых листьев» все выше

Команде Михайлиса не хватило совсем немного — 2:4.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа B

Казахстан — Канада — 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Голы: Манджапане — 2 (бол., Хенрик, Браун), 6:03 — 0:1. Хенрик — 3 (Пауэр, Манджапане), 21:01 — 0:2. Михайлис — 1, 24:30 — 1:2. Михайлис — 2 (Валк, Савицкий), 41:31 — 2:2. Перфетти — 1 (Андерсон-Долан), 47:40 — 2:3. Браун — 2 (п.в., Хенрик), 59:57 — 2:4.

Вратари: Шутов (58:45 — 59:57) — Кемпер.

Штраф: 10 — 2.

Броски: 28 (11+6+11) — 36 (16+12+8).

Судьи: Ромасько, Сидоренко.

28 мая. Рига. «Арена Рига».

Сборная Канады продолжила операцию по собственному спасению, выиграв второй матч подряд. Хотя на протяжении нескольких минут в третьем периоде, после того как лидер казахстанцев Михайлис-младший соорудил дубль, фаворит балансировал на краю обрыва. Без победы в основное время канадцам можно было уже заказывать обратные билеты. Выручил их 19-летний Перфетти, который нынешний сезон провел в АХЛ и был одним из лидеров своей сборной на молодежном чемпионате мира. Его первый гол на турнире в Риге получился и важным, и красивым, и своевременным. К этому моменту сборная Казахстана окончательно выравняла игру и смотрелась ничуть не хуже своего соперника.

После трех поражений на старте чемпионата мира канадцы загнали себя в яму, оставшись без права на ошибку. Но даже в такой ситуации ее главный тренер Жерар Галлан не изменил прежним установкам. Его команда с первых секунд действовала агрессивно, активно боролась за шайбу во всех зонах, проводила быстрые вертикальные атаки и постоянно лезла на чужой пятачок. Возможно, против сборной Казахстана, которая выбрала консервативную модель и не торопилась идти вперед, классический и одновременно рискованный вариант был уместен. «Играем сами и даем другим» — золотая фраза из незапамятных времен отлично описывала игру канадцев на протяжении большей части матча.

В первом периоде казахстанцы в основном оборонялись, с трудом переводя дух в редких паузах между массированными наступлениями сборной Канады. Но и сами имели как минимум три хороших шанса забить. Старченко и Лихотников и вовсе не использовали выходы «один в ноль» против вратаря Кемпера. Именно по этой причине преимущество канадцев казалось хрупким.

Главный тренер казахстанцев Юрий Михайлис дал передышку основному вратарю Бояркину и «бросил под танки» Шутова, впервые вышедшего в стартовом составе на чемпионате мира. В целом с этим испытанием 23-летний голкипер, выступающий во внутреннем чемпионате за усть-каменогорское «Торпедо», справился и запомнился с лучшей стороны в нескольких эпизодах.

Как и в прошлой встрече с Норвегией, канадцы в какой-то момент потеряли концентрацию, чуть сбавили обороты и позволили оппоненту отыграться. Обе шайбы в исполнении Михайлиса выглядели закономерно — тут дело в мастерстве форварда «Барыса», а не в везении при случайном набросе в сторону ворот. Сборной Казахстана немного не хватило, чтобы взять хотя бы одно очко и чувствовать себя спокойно. Зато она снова оставила о себе приятное впечатление терпеливой и спланированной игрой, где каждый бьется друг за друга. Теперь бы не оплошать в следующих матчах против аутсайдеров группы — итальянцев и норвежцев. Тогда выход в плей-офф может стать реальностью.