Игорь Ларионов и Сергей Макаров в 90-е снова сыграли вместе, но уже не в ЦСКА, а в «Сан-Хосе». Вместо Владимира Крутова — швед Юхан Гарпенлев.

Кубок Карьяла подарил нам не только потрясающие матчи молодежной сборной России, но и интересную тренерскую дуэль. Спустя 25 лет после того, как их пути в «Сан-Хосе» разошлись, Игорь Ларионов и Юхан Гарпенлев встретились друг с другом уже в новом амплуа. В прошлом году швед возглавил сборную своей страны, а Профессор этим летом стал главным в российской молодежке. Жизнь, как всегда, лучший сценарист. А ведь когда-то они наводили ужас на оборону соперника, и без их помощи беззубые «Акулы» вряд ли бы вышли в плей-офф, ставший для «Шаркс» первым в клубной истории.

The Ov-Line

Для молодых хоккейных болельщиков сокращение Ov в 99 процентах случаев будет ассоциироваться с Александром Овечкиным. Однако в сезоне-1993/94 в НХЛ существовало потрясающее звено — Ov-Line. Все дело в окончаниях: MakarOV — LarionOV — GarpenlOV. Последнего даже в шутку называли русским.

Значение этой тройки для хоккея отмечают и за океаном. Не так давно американский канал ESPN выбирал лучшие сочетания НХЛ за последние 30 лет, и звено Макаров — Ларионов — Гарпенлев было отмечено в категории «культовая классика».

То, что Ov-Line появилось на свет, — большая удача. Лишь благодаря стечению обстоятельств Игорь Ларионов перешел в «Сан-Хосе». На тот момент «Акулы» были очень слабой командой, которая за первые два сезона в лиге набрала всего 63 очка. Однако боссы «Шаркс» настолько вдохновились игрой российского центрфорварда, что полетели в Швейцарию, где тогда выступал Ларионов. Главным фактором, подтолкнувшим игрока к переезду в Северную Калифорнию, стал неподдельный интерес клуба к подписанию Сергея Макарова. Сказано — сделано.

В ожидании русских

Первым из трио в «Сан-Хосе» прибыл Гарпенлев. Он был выбран «Детройтом» на драфте 1986 года. В Городе моторов швед провел только один полный сезон (1990/91), а в 1992 году был обменян в «Шаркс». Он сразу заявил о себе на новом месте и за 12 матчей набрал 11 (5 + 6) очков. Сезон-1992/93 выдался для него самым результативным в карьере. Нападающий выбил 66 (22 + 44) баллов и стал вторым бомбардиром в команде после Келли Кисио. Чего не хватало Гарпенлеву, так это правильных партнеров по звену.

Ларионов доиграл сезон в «Лугано» и прибыл в США. Макаров присоединился в августе незадолго до старта чемпионата. «Калгари», несмотря на отличную статистику Сергея, обменял его в «Хартфорд» на мешок шайб, а через несколько дней команда из Коннектикута отправила форварда в «Сан-Хосе». Наверное, подумали, что от ветерана больше не придется ждать пользы. В итоге 35-летний Макаров, 32-летний Ларионов и 25-летний Гарпенлев стали важной частью истории «Шаркс», которую до сих пор с теплотой вспоминают в Северной Калифорнии.

Сергей Макаров.

Магия в деле

Макаров стал лучшим бомбардиром команды в регулярке, набрав 68 (30 + 38) очков. Ларионов в этом списке расположился на четвертой строчке с 56 (18 + 38) баллами. Гарпенлев отметился 53 (18 + 35) очками. Город жил праздником, ведь после двух позорных сезонов их команда наконец-то заработала путевку в плей-офф.

Первый раунд обещал стать последним для «Акул», ведь калифорнийцы попали на «Детройт» великого Скотти Боумена. «Ред Уингс» по всем параметрам превосходили соперника, но все преимущество осталось лишь на бумаге. Первое звено «Шаркс» даже не думало сбавлять обороты и записало на свой счет 21 (10 + 11) очко. Десять из них на счету Ларионова, который беспощадно похоронил свою будущую команду. За семь матчей «Сан-Хосе» отправил «Детройт» в отпуск. Переломным моментом серии стал знаменитый гол Макарова в четвертой встрече, когда «кулы» проигрывали со счетом 1:3 и в итоге победили.

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Во втором раунде кубковый поход «Шаркс» закончился, но даже там команда изрядно потрепала нервы «Торонто», уступив лишь в седьмой игре. И вновь Ov-Line в огне: Макаров — 4 (2 + 2), Ларионов — 8 (3 + 5), Гарпенлев — 5 (2 + 3) очков. Тем не менее стоит отметить, что «Мэйпл Лифс» удалось максимально нейтрализовать бомбардирскую мощь Макарова, ведь все свои очки Сергей набрал лишь в пятом матче серии. Несмотря на поражение, «Шаркс» забрали все силы у «Торонто», который в следующем раунде бесславно вылетел от «Ванкувера» (1-4).

Непоколебимый авторитет

Если Гарпенлев поначалу готов был покорно слушать главного тренера, то Ларионов и Макаров не видели в Кевине Константине авторитета. Молодой специалист был младше российских нападающих и пытался привить первому звену североамериканский стиль хоккея. Со временем наставник понял, что трогать их бесполезно. Они и сами справятся как знают.

Макаров в этом плане вообще никого не боялся. Случай в «Калгари» с Терри Криспом говорит о многом. Когда тренер рисовал Макарову, как он должен играть в позиционной атаке, Сергей взял у него мел, перечеркнул наработки и сказал Криспу: «Тихонов — плохой человек, но хороший тренер. Вы — хороший человек, но плохой тренер». Если что, то за год до этого случая «Калгари» под руководством Терри выиграл Кубок Стэнли. А теперь представьте себе молодого cпециалиста «Сан-Хосе» в глазах Макарова. Без шансов.

Гарпенлев с улыбкой вспоминает тот сезон в Калифорнии: «Для меня было честью играть с такими мастерами. Будучи подростком, я восхищался ими. Однако у нас не все было гладко, так как тренер часто критиковал и пытался навязать канадскую беготню за шайбой. Я так и собирался играть, пока Ларионов и Макаров не посмотрели на меня, качая головами. Однажды я сидел на смене, и, пока Кевин Константин давал мне советы, мимо проехал Ларионов. Он посоветовал мне не слушать тренера. У них периодически были словесные конфликты, но Игорь выходил победителем».

Макаров, в свою очередь, был очень требователен к партнерам по команде. И в «Калгари», и в «Сан-Хосе» он всегда просил пасовать точно в клюшку. Бывший центрфорвард «Шаркс» Джейми Бэйкер в одном из своих интервью рассказал забавную историю: «Химия между Ларионовым и Макаровым была невероятной. Однажды из-за травмы Игоря я временно играл в первой тройке. Мне это не нравилось, ведь я не мог пасовать так же, как он. Сергей все время злился. Казалось, он готов убить меня. Но я же не Ларионов!»

Финальный аккорд

К сожалению, просуществовало звено Ov-Line недолго. Уже в следующем сезоне Гарпенлев был обменян во «Флориду». Макаров пусть не так ярко, но поиграл за «Акул», а затем решил попробовать себя в роли тренера на Кубке мира. Последним, кто ушел из этой тройки, был Ларионов. Профессор откатал пару матчей за «Шаркс» в сезоне-1995/96, а затем отправился в «Детройт» за тремя Кубками Стэнли.

Отношения Игоря с руководством «Акул» стали довольно холодными: «Я покинул «Сан-Хосе» после четвертого матча регулярного чемпионата. На ужине сообщил ребятам, что завтра затребую обмен. В чем причина? В конце сезона я просил руководство оставить Макарова, аргументируя это тем, что он очень нужен для игры в большинстве и с ним легче будет подтянуть молодежь. Ко мне не прислушались. И в начале нового сезона я понял, что переживать перестройку второй год подряд не готов».

Даже спустя много лет болельщики «Шаркс» не забывают про Ov-Line. Сыграв вместе всего один сезон, они вывели совершенно новый клуб на другой уровень. Можно не сомневаться, что эта история навсегда займет достойное место в калифорнийских архивах.