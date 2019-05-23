Якуб Врана: "Не проблема, что российские звезды пока не отличаются сверхрезультативностью на ЧМ"

Нападающий сборной Чехии Якуб Врана​ считает, что нет проблемы в том, что российские звезды пока не показывают высокую результативность на чемпионате мира. По его мнению, главное - командная игра.

– Это не проблема, что российские звезды пока не отличаются сверхрезультативностью, – цитируют "Известия" Врану. – Они приехали играть за страну и выигрывают. Те же Александр Овечкин и Евгений Кузнецов – прекрасные игроки. Да, возможно, у них были переживания из-за того, что они здесь не набирают столько очков, как в НХЛ. Но главное – это командная игра. К тому же решающие матчи только предстоят. И гораздо важнее, как там выступит каждый из хоккеистов.

Матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и США пройдет в Братиславе в четверг, 23 мая. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры Россия – США. Начало – 17.15 (время московское). Также будет доступна видеотрансляция четвертьфинала ЧМ-2019 Россия – США в прямом эфире.

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