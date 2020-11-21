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Вице-президент ИИХФ настаивает на переносе ЧМ-2021 из Белоруссии

14:24

Вице-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Калерво Куммола выступил против проведения матчей чемпионата мира 2021 года в Минске.

«Моя позиция по вопросам прав человека в Белорусии до сих пор не всем кажется ясной, даже если я это десять раз сказал. Я считаю, что матчи ЧМ-2021 нужно переносить из Минска. Верю, что так и будет», — написал Куммола в Twitter.

Напомним, ранее также в СМИ появилась информация о том, что турнир могут перенести в Канаду или Россию. Такие меры связаны с нестабильной политической обстановкой в Белоруссии, при которой многие европейские команды не хотят ехать на турнир.

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