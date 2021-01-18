Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал решение Международной федерации хоккея лишить Минск права проведения чемпионата мира 2021 года.

«У нас продолжается все то, что продолжалось. Беларусь теперь в той же мере ощущает, что в большой спорт пришла политика, — сказал Валуев «СЭ». — Конечно, она всегда была, но она корявая и кривая. Мы видим, что политика теперь определяет те или иные действия спортивных властей. Комитет принял решение на фоне давления спонсоров и общественности, но оно все равно политическое.

Думаю, на самих спонсоров тоже давят. В некоторых видах спорта спонсоры плевали и на ВАДА, и на всех остальных. А здесь наверняка их тоже вынудили объявить консолидированное решение, что в Беларуси не та земля, не так думают, не так дышат, как кому-то хотелось бы. Вот и результат. Очень обидно.

Стоит ли нашей сборной бойкотировать чемпионат мира? Я бы сейчас не делал громких заявлений. Надо оценить масштаб и уже на этом фоне как-то консолидировано выступать. Мы же не единственные на чемпионате мира. Я понимаю, что той же Канаде даже на руку. Им без разницы не только место проведения, но они и не будут выступать против собственных властей, которые впереди планеты всей или вслед за Соединенными Штатами объявляют санкции».

Изначально планировалось, что турнир пройдет в Белоруссии и Латвии с 21 мая по 6 июня 2021 года. До этого в Европе призывали ИИХФ перенести турнир из Минска в связи с напряженной политической ситуации в Белоруссии.

(Сергей Федоров)