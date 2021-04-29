Штаб сборной России по хоккею примет решение о вызове Шарипзянова после консультации с врачами «Авангарда»
Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) заявила, что решение о вызове в сборную России защитника «Авангарда» Дамира Шарипзянова будет принято после консультации с клубом.
«Штаб сборной России утром 29 апреля связался с генеральным менеджером «Авангарда» Алексеем Волковым, который сообщил о травме стопы защитника, полученной после блокировки броска.
В настоящий момент медицинский штаб сборной ждет от медицинской службы омского клуба снимки с повреждением Шарипзянова. На их основании будет принято решение о вызове защитника в национальную команду", — говорится в сообщении ФХР в Twitter.
28 апреля «Авангард» одержал победу над ЦСКА (4-2) в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В четверг пресс-служба ФХР сообщила, что Шарипзянов не сможет помочь сборной на чемпионате мира из-за травмы, которую получил в матче против ЦСКА.
Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.
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