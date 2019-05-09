Тренировка сборной России: Кучеров и Анисимов - в одном звене

Сборная России проводит очередную тренировку перед стартом чемпионата мира по хоккею. Лучший бомбардир НХЛ-2018/19 Никита Кучеров занимается в одном звене с Артемом Анисимовым.
Полностью состав звеньев выглядит следующим образом:
Вратари: Василевский, Георгиев, Сорокин;
"Белые": Сергачев, Нестеров, Дадонов, Малкин, Григоренко;
"Синие": Зайцев,Орлов, Капризов, Кузнецов, Овечкин;
"Красные": Зуб, Хафизуллин, Барабанов, Кучеров, Анисимов, Гусев;
"Желтые": Телегин, Блажиевский, Плотников, Андронов, Ковальчук.
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