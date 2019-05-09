Тренировка сборной России: Кучеров и Анисимов - в одном звене

Сборная России проводит очередную тренировку перед стартом чемпионата мира по хоккею. Лучший бомбардир НХЛ-2018/19 Никита Кучеров занимается в одном звене с Артемом Анисимовым.

Полностью состав звеньев выглядит следующим образом:

Вратари: Василевский, Георгиев, Сорокин;

"Белые": Сергачев, Нестеров, Дадонов, Малкин, Григоренко;

"Синие": Зайцев,Орлов, Капризов, Кузнецов, Овечкин;

"Красные": Зуб, Хафизуллин, Барабанов, Кучеров, Анисимов, Гусев;

"Желтые": Телегин, Блажиевский, Плотников, Андронов, Ковальчук.

Чемпионат мира по хоккею-2019: последние новости // состав групп и все матчи ЧМ-2019 по датам // календарь игр и расписание онлайн-трансляций