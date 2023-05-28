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Сегодня, 17:51

Сборная Латвии обыграла США и завоевала бронзовые медали чемпионата мира

Мария Гусева
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Сборная Латвии завоевала бронзовые медали чемпионата мира-2023.
Фото Reuters

Сборная Латвии в овертайме обыграла национальную команду США в матче за 3-е место на чемпионате мира — 4:3 ОТ.

В основное время в составе американской команды отличились Рокко Гримальди, сделавший дубль, и Мэтт Коронато. У латвийцев отличились Роберт Букартс, Янис Якс и Кристиан Рубинс. Автором победной шайбы в овертайме стал Кристиан Рубинс.

Сборная Латвии впервые в своей истории завоевала бронзовые медали чемпионата мира.

В финале мирового первенства встретятся сборные Канады и Германии.

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Матч за 3-е место

США — Латвия — 3:4 ОТ (2:2, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Роб. Букартс — 1 (бол., Рих. Букартс, Дзиеркалс), 7:49 — 0:1. Гримальди — 6 (Перунович, Бьорк), 9:45 — 1:1. Якс — 2 (Рих. Букартс, Индрашис), 16:08 — 1:2. Гримальди — 7 (бол., Перунович, Коронато), 19:03 — 2:2. Коронато — 3 (Самберг, О`Коннор), 46:19 — 3:2. Рубинс — 1 (Локмелис, Рих. Букартс), 54:21 — 3:3. Рубинс — 2 (Даугавиньш, Якс), 61:22 — 3:4.

Вратари: Десмит — Силов.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 29 (11+10+8+0) — 25 (8+3+13+1).

Судьи: Сивелл, Хрибик.

28 мая. Тампере. Nokia Arena. 11033 зрителя

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