СМИ: Георгиева вызовут в сборную России

Голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев будет вызван в сборную России, сообщают "Известия".

Сообщается, что вратарь в ближайшее время должен прилететь в Москву. Он будет вызван в сборную и будет тренироваться в ее расположении в апреле и, с высокой долей вероятности, поедет на этап Евротура в Чехию, по итогам которого определится окончательная заявка на чемпионат мира.

- Насколько я знаю, Саша будет тренироваться с нашей командой – мы его рассматриваем как кандидата на поездку на чемпионат мира, – сказал тренер вратарей сборной Ришат Давыдов. – Если ничего не изменилось, то он будет с нами. Георгиев очень сильно прогрессирует – еще в прошлом сезоне он стал получать игровое время в "Рейнджерс". Я уже тогда думал его позвать в сборную, но не срослось. А сейчас Александр еще больше закрепился в команде НХЛ и даже постепенно отвоевывает место в воротах у такого мастера, как Лундквист.

Чемпионат мира пройдет в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая.

Чемпионат мира по хоккею-2019: последние новости // состав групп и все матчи ЧМ-2019 по датам // календарь игр и расписание онлайн-трансляций