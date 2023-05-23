Словакия обыграла Норвегию на чемпионате мира
Сборная Словакии обыграла Норвегию в матче группового турнира чемпионата мира — 4:1.
Словакия одержала третью победу в шести матчах на ЧМ-2023. В группе В команда набрала 11 очков и занимает 4-е место. Команда выйдет в плей-офф турнира в случае поражения Латвии в матче со Швейцарией.
Норвежцы с 6 очками на предпоследней строчке.
Хоккей
Чемпионат мира
Группа B
Словакия — Норвегия — 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)
Голы: Гривик — 2 (Паник, Регенда), 3:58 — 1:0. Цегларик — 2 (Росандич, Княжко), 7:30 — 2:0. Лантоши — 1 (Гайдос), 15:43 — 3:0. Викингстад — 1 (Берг-Пеульсен, Ольсен), 23:10 — 3:1. Паник — 3 (п.в.), 58:41 — 4:1.
Вратари: Шкорванек — Хаукеланн (56:36 — 58:41).
Штраф: 2 — 4.
Броски: 35 (11+12+12) — 25 (6+11+8).
Судьи: Блоски, Хунниус.
23 мая. Рига. «Арена Рига».