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Сегодня, 11:45

Крикунов считает, что россиянам на чемпионате мира по хоккею нужно болеть за США и Канаду

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер сборной России Владимир посоветовал россиянам болеть на чемпионате мира-2023 по хоккею за США и Канаду.

«Чемпионат мира не очень интересен, потому что там все понятно: канадцы, американцы, шведы, финны. Ну, вот Латвия пробивается в плей-офф. Но наших и белорусов нет, поэтому пристально не смотрю. Я даже не знаю, за кого болеть российским болельщикам. Может быть, за американцев или канадцев. В общем, за тех, кто у себя не запрещает играть российским хоккеистам. А еще простым болельщикам можно болеть за красивый хоккей», — сказал Крикунов Legalbet.

ЧМ-2023 проходит в Латвии и Финляндии с 12 по 28 мая. В турнире участвуют 16 сборных. Сборные России и Белоруссии не участвуют в соревнованиях.

Источник: https://legalbet.ru/news/krikunov-predlozhil-rossiyanam-na-chempionate-mira-po/
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