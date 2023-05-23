Крикунов считает, что россиянам на чемпионате мира по хоккею нужно болеть за США и Канаду

Бывший главный тренер сборной России Владимир посоветовал россиянам болеть на чемпионате мира-2023 по хоккею за США и Канаду.

«Чемпионат мира не очень интересен, потому что там все понятно: канадцы, американцы, шведы, финны. Ну, вот Латвия пробивается в плей-офф. Но наших и белорусов нет, поэтому пристально не смотрю. Я даже не знаю, за кого болеть российским болельщикам. Может быть, за американцев или канадцев. В общем, за тех, кто у себя не запрещает играть российским хоккеистам. А еще простым болельщикам можно болеть за красивый хоккей», — сказал Крикунов Legalbet.

ЧМ-2023 проходит в Латвии и Финляндии с 12 по 28 мая. В турнире участвуют 16 сборных. Сборные России и Белоруссии не участвуют в соревнованиях.