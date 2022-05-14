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Сегодня, 18:47

Швейцария победила Италию на чемпионате мира

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Швейцария победила Италию на чемпионате мира по хоккею-2022. Игра завершилась со счетом 5:2.

В следующем матче Швейцария сыграет 15 мая с Данией. В тот же день состоится матч Италии с Канадой.

Группа A

Швейцария — Италия — 5:2 (3:0, 1:0, 1:2)

Голы: Мальгин — 1 (Симион, Зигенталер), 0:49 — 1:0. Тюркауф — 1 (Корви, Зигенталер), 17:05 — 2:0. Амбюль — 1 (Зигенталер, Шервей), 19:42 — 3:0. Тюркауф — 2 (Курашев, Шервей), 26:20 — 4:0. Глира — 1 (Хэннун, Макнэлли), 48:40 — 4:1. Хишир — 1 (Майер, Берчи), 58:20 — 5:1. Хэннун — 1 (бол., С. Костнер, Петан), 58:52 — 5:2.

Вратари: Берра — Бернард.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 47 (17+12+18) — 14 (3+5+6).

Судьи: Стано, Хансен.

14 мая. Хельсинки. Helsinki Ice Hall.

Сборная Италии по хоккею
Сборная Швейцарии по хоккею
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