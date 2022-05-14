9:1! Дания разгромила Казахстан в матче ЧМ

Дания забила девять голов Казахстану в матче чемпионата мира

Казахстан потерпел разгромное поражение в матче чемпионата мира от команды Дании. Датчане выиграли с неприличным счетом — 9:1.

Причем казахи смогли забросить единственную шайбу уже в самом конце матча: отличился нападающий Кирилл Савицкий. Причем гол был забит при игре в меньшинстве.

В составе сборной Дании хет-трик оформил нападающий Йоаким Бликфельд.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа A

Дания — Казахстан — 9:1 (3:0, 4:0, 2:1)

Голы: Бьоркстранн — 1 (Бау-Хансен, Ларсен), 2:03 — 1:0. Шел — 1, 3:59 — 2:0. Бликфельд — 1 (бол., Элерс, М. Лауридсен), 4:51 — 3:0. Сторм — 1 (бол., Элерс, Й.Б. Йенсен), 22:26 — 4:0. Якобсен — 1 (Огорд), 26:22 — 5:0. Бликфельд — 2 (бол., Элерс, М. Лауридсен), 29:54 — 6:0. Ларсен — 1 (Бау-Хансен, М. Лауридсен), 39:36 — 7:0. Регин — 1 (О. Лауридсен, Сторм), 40:43 — 8:0. Бликфельд — 3 (бол., М. Лауридсен), 50:03 — 9:0. Савицкий — 1 (мен., Шестаков), 58:37 — 9:1.

Вратари: Дам — Шутов (Румянцев, 26:22).

Штраф: 8 — 16.

Броски: 37 (13+13+11) — 26 (10+5+11).

Судьи: Ансонс, Дехаен.

14 мая. Хельсинки. Helsinki Ice Hall.