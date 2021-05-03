Грайсс не будет вызван в сборную Германии из-за поста в Instagram
20:30
Голкипер «Детройта» Томас Грайсс не будет приглашен в состав сборной Германии на чемпионат мира. Такое решение приняла Федерация хоккея Германии, сообщает Ice Hockey NEWS.
В федерации остались недовольны постом 35-летнего голкипера в социальных сетях. Он выразил соболезнования в связи со смертью скандально известного американского радиоведущего Раша Лимбо.
«Грайсс не будет вызываться в сборную, пока текущее руководство несет ответственность.
Мы не можем согласиться с его отношением к нашим ценностям», — заявил директор Федерации хоккея Германии Кристиан Кюнаст.
Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня.
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