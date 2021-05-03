Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Грайсс не будет вызван в сборную Германии из-за поста в Instagram

20:30
Томас Грайсс. Фото ХК «Детройт».
Томас Грайсс. Фото ХК «Детройт».
Теги:

Голкипер «Детройта» Томас Грайсс не будет приглашен в состав сборной Германии на чемпионат мира. Такое решение приняла Федерация хоккея Германии, сообщает Ice Hockey NEWS.

В федерации остались недовольны постом 35-летнего голкипера в социальных сетях. Он выразил соболезнования в связи со смертью скандально известного американского радиоведущего Раша Лимбо.

«Грайсс не будет вызываться в сборную, пока текущее руководство несет ответственность.

Мы не можем согласиться с его отношением к нашим ценностям», — заявил директор Федерации хоккея Германии Кристиан Кюнаст.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня.

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Читайте также

Молодой форвард «Авангарда» уехал в НХЛ со скандалом, ведущий защитник «Автомобилиста» отказался ехать в «Ванкувер»
Певица показала фото гигантской груди перед операцией по уменьшению
Госдеп заявил о желании Байдена обсудить с Путиным стабилизацию отношений РФ и США
Что можно и нельзя делать в первую пасхальную неделю

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд