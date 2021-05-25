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Самый результативный игрок Швеции на старте ЧМ-2021 пропустит остаток турнира

10:30
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Нападающий сборной Швеции Карл Клинберг больше не сможет сыграть на ЧМ-2021. Форвард пропустит остаток турнира из-за травмы ноги, сообщает Sportbladet.

30-летний игрок является лидером команды по результативности на старте чемпионата мира. В двух матчах он набрал 3 (2+1) очка.

Швеция занимает 7-е место в группе A, проиграв оба стартовых матча.

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