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Врач сборной России рассказал про условия «пузыря» на чемпионате мира по хоккею

09:43

Сборная России по хоккею испытала совершенно новые для себя ощущения, находясь в «пузыре» на чемпионате мира в Риге. Об этом рассказал врач национальной команды Егор Козлов.

Он отметил, что в команде есть отдельный врач, который отвечает за соблюдение жесткого протокола безопасности COVID-19.

«Он ведет бумажную работу, участвует в Zoom-совещаниях, объявляет сроки тестирования и прочее, — цитирует ТАСС Козлова. — Covid-офицер необходим, без него врачи просто бы не успевали справляться с объемом своих задач. Также хочу отметить, что из-за пандемии медицинский штаб сборной ограничен — в обычное время непосредственно с командой работают три врача, три массажиста и один акупунктурщик-реабилитолог из Китая».

«Что же касается «пузыря», то мы испытали совершенно новые для себя ощущения, — продолжил врач. — По прибытии в Латвию мы прошли тестирование и на 48 часов отправились на самоизоляцию в свой номер: никто не имел права выходить, а еду оставляли за дверью. В такие моменты начинаешь сильнее ценить простые человеческие возможности, после всех необходимых процессов мы были допущены к тренировкам. Однако команде по-прежнему запрещено выходить на улицу, у нас есть только пять метров, разделяющих автобус и арену, а также небольшая огражденная зона перед нашим отелем, где можно находиться неограниченное время».

Козлов рассказал, что организаторы турнира разрешили сборным эпизодические прогулки за городом и отвели для этого несколько мест. «Если команда покидает пределы «пузыря» и отправляется по медицинским целям в клинику, находящуюся в городе, то по возвращении и врачи, и спортсмены обязаны снова сесть на самоизоляцию, сдать тест на следующее утро и только после получения отрицательного результата они имеют возможность покинуть номер, — отметил он. — Такие ограничения очень неудобны, но все сборные находятся в равных условиях. Если подвести итог, то мы готовы и надеемся, что сможем порадовать страну и завоевать медали высшего достоинства».

Сборная России с шестью очками занимает второе место в группе А. В следующем матче российские хоккеисты 26 мая встретятся с датчанами, встреча начнется в 16:15 мск.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11462699

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры