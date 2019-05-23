Россия – США: Григоренко восстановил преимущество россиян в две шайбы

Нападающий сборной России Михаил Григоренко забросил шайбу в четвертьфинальном матче ЧМ против команды США​ (4:2).

Голевые передачи на счету Евгения Малкина и Евгения Дадонова​.

Для 25-летнего форварда это 4 (3+1) результативный балл на турнире.

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