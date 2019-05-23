Россия – США: Григоренко восстановил преимущество россиян в две шайбы

Нападающий сборной России Михаил Григоренко забросил шайбу в четвертьфинальном матче ЧМ против команды США (4:2).
Голевые передачи на счету Евгения Малкина и Евгения Дадонова.
Для 25-летнего форварда это 4 (3+1) результативный балл на турнире.
Гол Григоренко 👀 #СнамиРоссия #IIHFWorlds pic.twitter.com/djmUOPjiwn— Хоккей России (@russiahockey) 23 мая 2019 г.
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