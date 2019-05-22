Россия готовится к четвертьфиналу чемпионата мира с США без изменений в составе

Сборная России провела дневную тренировку на чемпионате мира-2019 в Словакии. Состав звеньев не отличается от того, что выходил на лед в игре против команды Швеции (7:4).

В четвертьфинале турнира Россия встретится со сборной США​. Матч состоится завтра, 23 мая. Начало – в 17.15 по московскому времени.

Вратари: Василевский, Георгиев

"Белые": Сергачев – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;

"Синие": Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;

"Красные": Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;

"Желтые": Задоров – Барабанов, Ковальчук – Андронов – Телегин.

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