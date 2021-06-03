Реакция игроков сборной России на поражение от Канады в четвертьфинале чемпионата мира
22:35
Сборная России проиграла команде Канады (1:2 ОТ) в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею. В трансляцию Первого канала попали кадры с игроками сразу после финального свистка.
Игроки сборной России после поражения от Канады в 1/4 финала ЧМ. Фото Трансляция Первого канала
Россия покидает турнир и остается без наград чемпионата мира. Канада в полуфинальном матче встретится с командой США. В другом полуфинале Германия сыграет против Финляндии. Обе встречи пройдут 5 июня.
Чемпионат мира проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.
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Россия проиграла Канаде в четвертьфинале ЧМ-2021. Кто виноват?
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