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Реакция игроков сборной России на поражение от Канады в четвертьфинале чемпионата мира

22:35
Игроки сборной России после поражения от Канады в 1/4 финала ЧМ. Фото Трансляция Первого канала Игроки сборной России после поражения от Канады в 1/4 финала ЧМ. Фото Трансляция Первого канала
Игроки сборной России после поражения от Канады в 1/4 финала ЧМ. Фото Трансляция Первого канала
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Сборная России проиграла команде Канады (1:2 ОТ) в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею. В трансляцию Первого канала попали кадры с игроками сразу после финального свистка.

Игроки сборной России после поражения от Канады в 1/4 финала ЧМ. Фото Трансляция Первого канала
Игроки сборной России после поражения от Канады в 1/4 финала ЧМ. Фото Трансляция Первого канала

Россия покидает турнир и остается без наград чемпионата мира. Канада в полуфинальном матче встретится с командой США. В другом полуфинале Германия сыграет против Финляндии. Обе встречи пройдут 5 июня.

Чемпионат мира проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.

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