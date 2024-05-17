Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

17 мая, 23:50

Сборная Чехии всухую обыграла Австрию на чемпионате мира-2024

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сборная Чехия победила национальную команду Австрии в матче домашнего чемпионата мира-2024 со счетом 4:0.

Шайбы забросили Онджей Касе (20-я минута), Доминик Кубалик (36), Якуб Флек (37) и Давид Томашек (42).

Сборная Чехии возглавила таблицу группы A, набрав 12 очков. Австрия располагается на шестом месте с четырьмя баллами.

В следующем матче чехи сыграют с Великобританией 18 мая, а Австрия на следующий день встретится с Норвегией.

Чемпионат мира. Группа A

Чехия — Австрия — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Каше — 1 (буллит), 19:32 — 1:0. Кубалик — 2 (бол., Томашек, Шпачек), 35:49 — 2:0. Флек — 2 (бол., Странски), 36:53 — 3:0. Томашек — 1 (Палат, Кубалик), 41:31 — 4:0.

Вратари: Мразек — Мадленер.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 30 (14+7+9) — 21 (5+12+4).

Судьи: Каукокари, Хейккинен.

Прага. o2 Arena.

Сборная Австрии по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
0
Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Звезду американского футбола Баткера травят за традиционные ценности
Бывшая звезда «Интера» Станкович стал тренером «Спартака»
Путин заявил об отсутствии у России планов по взятию Харькова
«Рейнджерс» - в финале «Востока», у Панарина – день ассистов, а в «Ванкувере» повторили рекорд Ларионова. Что произошло в Кубке Стэнли 17 мая
МИД Литвы вызвал представителя РФ и выразил протест
В Британии обеспокоились последствиями ответа РФ на поставки Storm Shadow ВСУ
Популярное видео
Германия — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
США — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Финляндия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Словакия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Канада — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Польша — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Оффершит «Металлурга» — нехорошая история»
Есмантович: ЦСКА, будущее КХЛ, отношения с ИИХФ
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Швейцария — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная США обыграла Польшу в матче чемпионата мира-2024

Польша уступила США, Чехия победила Австрию: результаты матчей чемпионата мира 17 мая

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости