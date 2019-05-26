Чемпионат мира по хоккею-2019: расписание и результаты матча за 3-е место и финала

чемпионате мира по хоккею-2019 – медальные матчи. В воскресенье, 26 мая, на-2019 – медальные матчи.

В Братиславе на арене "Зимний стадион Ондрея Непелы" за бронзу играют сборные России и Чехии, а в главном матче турнира – Канады и Финляндии.

Чемпионат мира по хоккею-2019. 26 мая, воскресенье (время – московское)

За 3-е место

16.45 Россия – Чехия – онлайн-трансляция

Финал

21.15 Финляндия – Канада – онлайн-трансляция

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