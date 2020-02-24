Чемпионат мира
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Группа A
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|Белоруссия
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|Великобритания
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|3.
|Германия
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|4.
|Дания
|0
|0
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|0-0
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|5.
|Канада
|0
|0
|0
|0-0
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|6.
|Словакия
|0
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|0-0
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|7.
|Чехия
|0
|0
|0
|0-0
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|8.
|Швеция
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|0
|0
|0-0
|0
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Группа B
|и
|в
|п
|+/-
|очки
|1.
|Италия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2.
|Казахстан
|0
|0
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|0-0
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|3.
|Латвия
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|4.
|Норвегия
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|5.
|Россия
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|6.
|США
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|Финляндия
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|Швейцария
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Представлен талисман чемпионата мира 2021 года
13:51
В Минске представлен талисман чемпионата мира по хоккею 2021 года, который пройдет в Белоруссии. Им стал ежик, который получил имя Спайки, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Белоруссии.
На звание главного символа предстоящего турнира претендовало более 100 работ от представителей Белоруссии и Латвии, причем свои заявки присылали как профессиональные художники и студии дизайна, так и обычные любители хоккея.
Дополнительная информация:
https://hockey.by/news/sobytie/news97164.html?fbclid=IwAR0BoBM31G7ktuMHH1YZWRIOVHldRiAJsIvpE0dJslxHY-1_Dj_a8gCKzsE
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