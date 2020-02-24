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Чемпионат мира

Представлен талисман чемпионата мира 2021 года

13:51
Ежик Спайки. Талисман ЧМ-2021 по хоккею.
Ежик Спайки. Талисман ЧМ-2021 по хоккею.

В Минске представлен талисман чемпионата мира по хоккею 2021 года, который пройдет в Белоруссии. Им стал ежик, который получил имя Спайки, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Белоруссии.

На звание главного символа предстоящего турнира претендовало более 100 работ от представителей Белоруссии и Латвии, причем свои заявки присылали как профессиональные художники и студии дизайна, так и обычные любители хоккея.

Дополнительная информация:

https://hockey.by/news/sobytie/news97164.html?fbclid=IwAR0BoBM31G7ktuMHH1YZWRIOVHldRiAJsIvpE0dJslxHY-1_Dj_a8gCKzsE

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