Представлен талисман чемпионата мира 2021 года

В Минске представлен талисман чемпионата мира по хоккею 2021 года, который пройдет в Белоруссии. Им стал ежик, который получил имя Спайки, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Белоруссии.

На звание главного символа предстоящего турнира претендовало более 100 работ от представителей Белоруссии и Латвии, причем свои заявки присылали как профессиональные художники и студии дизайна, так и обычные любители хоккея.