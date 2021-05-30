Патрик Фишер заверил, что сборная Швейцарии не собирается делать подарки Великобритании

Главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер поделился ожиданиями от матча со сборной Великобритании на чемпионате мира по хоккею.

«Как вы знаете, нам всем необходимо приложить усилия, чтобы остаться на втором месте в группе, — цитирует специалиста belarushockey.com 30 мая. — На данный момент не все зависит от нас. Завтра мы соберемся и будем готовиться, чтобы отлично сыграть все шестьдесят минут, не делать подарки противнику и пользоваться нашей скоростью».

Матч Швейцария — Великобритания состоится 1 июня. Начало в 12.15 по московскому времени.