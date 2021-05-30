Тренер сборной Швейцарии Фишер считает, что Дженони провел выдающийся матч против Белоруссии

Главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер прокомментировал победу над Белоруссией (6:0) на чемпионате мира по хоккею. Он отметил игру своего голкипера Леонардо Дженони.

«Я счастлив такому исходу, — цитирует специалиста belarushockey.com 30 мая. -Каждый знал, что нам необходимо больше владеть шайбой, поскольку соперник против Дании показал, что может играть и без неё. После первого гола мы на минут десять сбавили темп игры, то затем до конца встречи мы играли очень хорошо.

Игроки из НХЛ? Эти парни очень рады играть за Швейцарию, ведь каждый из них является большой частью нашей команды. Это спорт, у нас коллектив спортсменов, и каждый из них уникален. Неважно, кто попадет в состав на игру, главное, чтобы он выложился на полную и принес нам победу.

Дженони? Леонардо сыграл действительно выдающийся матч. Когда счёт был 1:0, и мы просели по игре, он совершил много важных сэйвов и показал себя с наилучшей стороны. Только завтра смогу ответить на вопрос, увидим ли мы его во вторник или нет».

После этого матча Белоруссия потеряла шансы пробиться в плей-офф чемпионата мира.