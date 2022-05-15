Норвегия в серии буллитов победила Великобританию в матче ЧМ

Норвегия в серии буллитов победила Великобританию в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.

Британцы уступали к началу третьего периода со счетом 0:3, но смогли сравнять счет. Однако в серии буллитов точнее были все же игроки Норвегии.

В следующем туре Норвегия 16 мая сыграет против Латвии. Великобритания 17 мая встретится со Швецией.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа B

Норвегия — Великобритания — 4:3 Б (1:0, 2:0, 0:3, 0:0, 1:0)

Голы: Клавестад — 1 (Треттенес, Хофф), 16:13 — 1:0. М. Улимб — 1 (бол., Россели Ольсен, Йоханнесен), 26:35 — 2:0. М. Улимб — 2 (бол., К.А. Улимб, Россели Ольсен), 35:19 — 3:0. Дауд — 1 (Лэйк, Батч), 52:51 — 3:1. Перлини — 1 (Мози, Конвей), 53:29 — 3:2. Ричардсон — 1 (Перлини, Тетлоу), 56:09 — 3:3.

Победный буллит: Хага.

Вратари: Хаукеланн — Баунс.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 32 (11+8+7+6) — 24 (1+12+8+3).

Судьи: Лоуренс, Франнсен.

15 мая. Тампере. Tampere Deck Arena. 4651 зритель