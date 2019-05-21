Никита Задоров: "Выйдем с боевым настроем и с желанием победить на игру против Швеции"

Защитник сборной России​ Никита Задоров пообещал, что команда будет играть на победу в заключительном матче группового турнира чемпионата мира против Швеции. Игра состоится 21 мая в 21.15 по московскому времени.

– Выйдем с боевым настроем и с желанием победить на игру против Швеции, – цитируют "Известия" Задорова. – Понимаем, что нам будет противостоять серьезный соперник, но верим в свои силы. Надо только убрать недочеты, что имели место в предыдущих матчах, и двигаться вперед.

У нас задача – стать первыми в группе и выигрывать каждый матч на этом турнире – вот все, что у нас в голове, когда мы выходим на лед.

Расписание матчей чемпионата мира по хоккею – 2019: календарь, результаты и онлайн-трансляции игр //

Сборная России по хоккею: расписание и результаты матчей, состав и статистика //

​Где смотреть видеотрансляции матчей сборной России на ЧМ-2019