Никита Задоров: "Выйдем с боевым настроем и с желанием победить на игру против Швеции"

Защитник сборной России Никита Задоров пообещал, что команда будет играть на победу в заключительном матче группового турнира чемпионата мира против Швеции. Игра состоится 21 мая в 21.15 по московскому времени.
– Выйдем с боевым настроем и с желанием победить на игру против Швеции, – цитируют "Известия" Задорова. – Понимаем, что нам будет противостоять серьезный соперник, но верим в свои силы. Надо только убрать недочеты, что имели место в предыдущих матчах, и двигаться вперед.
У нас задача – стать первыми в группе и выигрывать каждый матч на этом турнире – вот все, что у нас в голове, когда мы выходим на лед.
Расписание матчей чемпионата мира по хоккею – 2019: календарь, результаты и онлайн-трансляции игр //
Сборная России по хоккею: расписание и результаты матчей, состав и статистика //
Где смотреть видеотрансляции матчей сборной России на ЧМ-2019
Опрос
Дополнительная информация
https://iz.ru/879969/aleksei-fomin/bitva-za-germaniiu-sbornaia-rossii-rvetsia-k-pervomu-mestu-v-gruppe