Никита Нестеров признался, что ему тяжело учить английский язык в России

Защитник ЦСКА и сборной России Никита Нестеров признался, что на данный момент не планирует покидать московскую команду.

– Через год у вас заканчивается контракт. А там еще и потолок зарплат в КХЛ.

– Я сейчас за океаном – неограниченный свободный агент. Но у меня еще контракт с ЦСКА. Так что пока я никуда не уезжаю. Армейское руководство может не волноваться.

– Какой у вас уровень английского?

– My English is okay. Maybe it's little bit низко (смеется). Нужно добавлять. Тяжело в России учить английский. Нужна постоянная практика, в Америке это сделать гораздо легче. Я освоил язык там только в последний год. Потому что когда приехал в НХЛ, в команде было очень много русских. Вот и общался с ними. (Алена Гребенькова, Игорь Еронко)

Полное интервью с Нестеровым читайте – здесь

