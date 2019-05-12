Милош Ржига: "Заявлять Ягра на матч с Россией не будем"

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига подвел итоги победного матча против Норвегии (7:2) на чемпионате мира.
- Крупная победа Чехии. Легкий матч, или так только кажется со стороны?
- Не бывает легких матчей. В некоторых ситуациях соперник агрессивно играл и провоцировал нас. Но нам удалось достичь желаемого результата.
- Следующий матч с Россией, наверное, самый важный в группе.
- Я так не думаю. Каждая игра - важна. С Россией всегда происходит упорная борьба. Мы уже готовимся. Посмотрим, как завтра сыграет соперник. В Брно нам победить не удалось, но мы сделаем работу над ошибками.
- Когда Павел Францоуз прилетит в сборную?
- Завтра.
- Возможно ли, что он сыграет с Россией?
- Не знаю.
- Как повлиял на команду визит Яромира Ягра в раздевалку?
- Появление такого человека в раздевалке - большая радость и честь для команды.
- Заявите Ягра на матч с Россией?
- (Смеется). Нет. (Алена Гребенькова)
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