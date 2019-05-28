Кузнецов рассказал, что помогло Финляндии стать чемпионами мира

Форвард сборной России Евгений Кузнецов в интервью "СЭ" рассказал, что помогло Финляндии стать чемпионами мира. Он также отметил, что это чемпинство доказало, что большое количество игроков НХЛ не гарантирует золото.

– Финляндия обыграла Россию, а потом стала чемпионом мира. Вас это удивило? – вопрос Кузнецову.

– Финны – организованная команда, и особо удивляться здесь нечему. Они многие годы работали над тем, чтобы научиться воплощать на льду свои идеи. Чемпионство сборной Финляндии в очередной раз доказало, что большое количество игроков НХЛ не гарантирует золото.

– Что конкретно помогло им завоевать титул?

– Они играли как настоящая единая команда. Были одним целым – бились друг за друга. Плюс очень-очень четко выполняли тренерскую установку.

– Илья Воробьев сказал, что финны играют в слишком прямолинейный хоккей: "Надеюсь, мы никогда не будем играть, как они". Согласны с ним?

– Конечно, согласен. Очень сложно играть в такой хоккей: нужно всей командной безоговорочно верить в эту схему. Не уверен, что подобная тактика понравилась бы болельщикам в исполнении сборной России.

– Никто не верил в финнов. СМИ повсюду писали, что команда у них очень слабая, и вряд ли у них что-то получится. Вас это расслабляло?

– Мы всегда понимали, что Финляндия – очень серьезная команда, и максимально готовились к матчу. Что касается прессы, я не читаю ее вообще – особенно российскую, особенно о хоккее. Стараюсь избегать этого и в НХЛ, чтоб лишний раз не расслабляться. Мотивировать меня это также вряд ли сможет. Держусь от этого в стороне. Могу прочитать, например, про футбол или баскетбол, но не про хоккей. (Алена Гребенькова)

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