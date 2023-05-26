Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Игры
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 14:59

Коньков считает, что латвийцы будут на подъеме в матче с Канадой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков дал прогноз на исход полуфинального матча чемпионата мира Канада — Латвия.

«Я думаю, латвийцы в любом случае будут на подъеме. Они приложат все возможные усилия, трибуны их поддержат. Но разница в классе между командами достаточно существенна. Хотя, ранее мы уже давали прогноз, в котором говорили, что у латышей будет мало вариантов со шведами. Но они использовали все свои шансы. Думаю, что все примерно так же будет и в игре с Канадой. Она будет фаворитом, а сборная Латвии окажет максимально возможное сопротивление. Но североамериканцы выйдут в финал», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

Полуфинал ЧМ-2023 Канада — Латвия пройдет в субботу, 27 мая. Начало встречи — в 14:20 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-kon-kov-laty-shi-budut-na-pod-eme-no-kanadtsy-vy-jdut-v-final/
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Канады по хоккею
Сборная Латвии по хоккею
0
Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
«Мне повезло сыграть в этом плей-офф». Бобровский — главная российская звезда Кубка Стэнли
«Даллас» в овертайме победил «Вегас» в финале конференции НХЛ
Мошенники стали давить на родственников жертв для кражи денег
Младенца обнаружили в мусорном контейнере в Челябинске
Тела трех девочек обнаружили в реке в Чувашии
Доля импортных продуктов в России резко сократилась
Популярное видео
Финляндия — Канада. Видеообзор матча
Чехия — США. Видеообзор матча
Канада — Чехия. Видеообзор матча
Финляндия — США. Видеообзор матча
Швейцария — США. Видеообзор матча
Финляндия — Словакия. Видеообзор матча
Швеция — Канада. Видеообзор матча
Германия — Чехия. Видеообзор матча
Канада — Франция. Видеообзор матча
Финляндия — Чехия. Видеообзор матча
США — Норвегия. Видеообзор матча
Словакия — Дания. Видеообзор матча
Германия — Швейцария. Видеообзор матча
Швеция — Латвия. Видеообзор матча
Канада — Дания. Видеообзор матча
Австрия — Великобритания. Видеообзор матча
США — Чехия. Видеообзор матча
Казахстан — Италия. Видеообзор матча
Швеция — Норвегия. Видеообзор матча
Швейцария — Франция. Видеообзор матча
Казахстан — Германия. Видеообзор матча
Великобритания — Латвия. Видеообзор матча
Норвегия — Чехия. Видеообзор матча
Италия — Словакия. Видеообзор матча
Канада — Швейцария. Видеообзор матча
Австрия — Финляндия. Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сейейс считает, что Латвия может взять реванш у сборной Канады
Новости
RSS RSS
Все новости