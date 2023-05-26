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Сегодня, 16:04

Коньков заявил, что сборная США выглядит сильнее Германии на ЧМ-2023

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков заявил, что считает сборную США фаворитом полуфинала ЧМ-2023 с командой Германии.

«Американцы выглядят сильнее. Они здорово прошли групповой этап и достаточно уверенно обыграли сборную Чехии в четвертьфинале. Пока что я не вижу, что может предложить им команда Германии. Разве что дисциплину, но уровень и класс сборной США выше. С другой стороны, мы можем говорить объективные вещи, но хоккейная жизнь такова, что мы можем ожидать сюрпризов, и от этого игра становится прекраснее. На сегодняшний день я вижу, что фаворитами полуфиналов являются сборные США и Канады», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

Полуфинальный матч чемпионата мира между сборными США и Германии пройдет в субботу, 27 мая, в финском Тампере. Начало — в 18:20 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-kon-kov-ne-vizhu-chto-germaniya-mozhet-predlozhit-sbornoj-ssha-uroven-amerikantsev-vy-she/
Сергей Коньков
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Сборная Германии по хоккею
Сборная США по хоккею
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