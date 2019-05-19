Игорь Никитин поддержал Капризова на ЧМ-2019

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин отметил, что нападающий Кирилл Капризов расстроен своей игрой на чемпионате мира. Однако, по словам наставника, форварду нужно проходить через подобные ситуации.

На чемпионате мира Капризов, являющийся лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ сезона-2018/19, провел четыре матча и не набрал ни одного очка. На последний матч сборной России, против Латвии, Капризов не был заявлен.

– Чтобы стать большим игроком, нужно уметь проходить через всякие ситуации, – цитирует ТАСС Никитина. – Никогда не бывает все просто, и если Капризов выйдет из этой ситуации, то это пойдет ему на пользу. Конечно, он переживает. Но он человек умный и должен понимать, что все зависит только от него.

Конечно, хочется, чтобы игроки ЦСКА выступали в сборной ярко. Но здесь важно, чтобы в сборной был коллектив. Все ребята из ЦСКА – командные игроки. Я рад за них, что они попали в такую звездную команду и желаю им выиграть чемпионат мира.