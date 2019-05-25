Главный тренер сборной Канады не удивлен, что Россия не вышла в финал ЧМ-2019

Главный тренер сборной Канады Ален Виньо поделился впечатлениями от победы над Чехией (5:1) в полуфинале чемпионата мира.

– Мы быстро забили, что нам помогло, – сказал Виньо. – У нас были сложности, но Мюррей сделал разницу. Спасал в ключевые моменты. И мы спокойно удерживали преимущество.

Мы хотели со старта оказать давление на чехов. Знали, что у них мастера собраны. И надо отобрать у них пространство и время.

Конечно, игроки НХЛ – это хорошо, но очень многие наши ребята впервые знакомятся друг с другом, лишь перебравшись за океан. У нас всего четыре-пять нормальных тренировок и один выставочный матч. Поэтому это тяжело – тебе нужно очень быстро сколотить команду. Но мы набрали хорошую форму за счет матчей. И объединились.

Я сегодня поздоровался с Ворачеком перед матчем. Он часть очень мощной первой тройки чехов. Но у нас есть Кутюрье, который его хорошо знает по "Филадельфии". И мы подставляли тройку Кутюрье под Ворачека. Хорошее было наложение. Он все равно создавал моменты, но в целом удалось его притормозить.

Я не удивлен, что Россия не вышла в финал. Потому что здесь все решается в одном матче, и может произойти что угодно. Я смотрел этот матч. У обеих команд были хорошие моменты, но финны оказались сильнее. Очень тяжелый будет для нас финал. Финляндия – единственная команда, которую мы здесь не сумели обыграть. (Игорь Еронко)

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