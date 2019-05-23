Герман Титов: "Играть в меньшинстве наша команда умеет, но с американцами удаляться нельзя"

Бывший нападающий сборной России и экс-наставник клубов КХЛ "Металлург" (Новокузнецк), "Спартак", "Авангард" и "Трактор" Герман Титов в разговоре с "СЭ" высказал свое мнение о сборной США – сопернике нашей команды по четвертьфинальному матчу ЧМ-2019.

– Американцы так неровно провели групповой турнир, что понять их истинную силу лично мне так и не удалось, – считает Титов. – Поражение на старте от хозяев турнира, словаков – 1:4, в то же время хороший матч против финнов. В любом случае, слабые команды до четвертьфинала никогда не добираются.

Тем не менее, матч предстоит непростой. В составе американцев есть Патрик Кейн, получивший звание MVP чемпионата мира-2018, он же, кстати, стал лучшим бомбардиром прошлого мирового первенства. В общем, к нему должно быть самое пристальное внимание. Еще очень важно играть дисциплинированно, не давать повода арбитрам нас наказывать. Играть в меньшинстве сборная России умеет и довольно неплохо, тем не менее, давать шанс сопернику не стоит. В плей-офф ошибаться и рисковать уже нельзя. У нашей команды все есть – настрой, желание, уверенность, мастерство. Всех этих слагаемых хватит для итоговой победы. (Евгений Белоусов)

Матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и США пройдет в Братиславе в четверг, 23 мая. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры Россия – США. Начало – 17.15 (время московское).Также будет доступна видеотрансляция четвертьфинала ЧМ-2019 Россия – США в прямом эфире.

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