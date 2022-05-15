Пять хоккеистов НХЛ отказались играть за сборную Швеции на чемпионате мира

Пять хоккеистов НХЛ отказались играть за сборную Швеции на чемпионате мира-2022 в Финляндии.

По данным шведского издания Aftonbladet, игроки «Миннесоты» Йоэль Эрикссон Эк и Юнас Бродин, а также хоккеисты «Вашингтона» Маркус Юханссон и Йохан Ларссон отказались играть за сборную на турнире.

По информации Expressen, за сборную Швеции также не сыграет Хампус Линдхольм из «Бостона».

Сообщается, что Эриксон Эк травмирован, Линдхольм проходит реабилитацию, Бродин отказался ехать на ЧМ. У Ларссона и Йоханссона заканчиваются контракты с клубами, из-за чего они также не сыграют на турнире.

В прошлом матче ЧМ-2022 сборная Швеции победила Австрию со счетом 3:1. Сегодня, 15 мая, в 20:20 шведы сыграют с командой Чехии.