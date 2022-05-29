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Сегодня, 17:45

8:4! Чехия одержала волевую победу над США и выиграла бронзовые медали ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
29 мая. Чехия — США — 8:4.
Фото AFP

Чехия одержала волевую победу над командой США в матче за 3-е место на чемпионате мира-2022. Чехи выиграли со счетом 8:4.

Причем по ходу первого периода американцы вели со счетом 2:0 и 3:1.

Однако в третьем периоде чехи забросили сразу шесть шайб в ворота соперника и решили исход встречи в свою пользу. Хет-трик сделал нападающий Давид Пастрняк, форвард Давид Кампф оформил дубль.

Чехия завоевала первые медали на ЧМ с 2012 года. Тогда чехи также взяли бронзу.

Всего в активе команды шесть золотых медалей, одна бронзовая и теперь шесть бронзовых в истории чемпионатов мира.

Напомним, что в финале, который также пройдет 29 мая, Канада сыграет с Финляндией.

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Матч за 3-е место

Чехия — США — 8:4 (1:3, 1:0, 6:1)

Голы: Кулман — 1 (Майерс, Пик), 9:33 — 0:1. Годетт — 6 (бол., Болди, Тайнан), 12:14 — 0:2. Чернох — 2 (Флек, Странски), 15:19 — 1:2. Кулман — 2 (мен., Шмидт, Лафферти), 19:47 — 1:3. Смейкал — 2 (Скленичка, Кундратек), 32:12 — 2:3. Пастрняк — 5 (Хертл, Зогорна), 40:51 — 3:3. Червенка — 5 (Крейчи), 42:29 — 4:3. Пастрняк — 6 (Йордан, Хертл), 43:37 — 5:3. Кампф — 1 (мен., Смейкал), 54:42 — 6:3. Кампф — 2 (п.в.), 58:08 — 7:3. Бордело — 2 (Уотсон, Хейден), 58:41 — 7:4. Пастрняк — 7 (бол., Хертл, Червенка), 59:23 — 8:4.

Вратари: Веймелка (Лангхамер, 20:00) — Суэймен (54:57 — 58:08).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 33 (6+9+18) — 24 (8+9+7).

Судьи: Лоуренс, Хейккинен.

29 мая. Тампере. Tampere Deck Arena.

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