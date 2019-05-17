Евгений Малкин: "Пока что у нас с Овечкиным не шахматы, а поддавки"

Нападающий сборной России​ Евгений Малкин рассказал, как в национальной команде проводят свободное время между матчами чемпионата мира-2019 в Словакии.

– Как провели выходной?

– Полезно провели. Сходили в баню, выспались, погуляли. Сделали восстановительные мероприятия, массаж. Сходили с командой на ужин – было весело.

– В Словакии есть бани?

– Конечно. И в раздевалке, и в отеле. Все условия для того, чтоб играть.

– Говорят, вы с Овечкиным в шахматы играете.

– Если честно, я только смотрю. Еще ни разу не играл – у нас все впереди. Пока что это не шахматы, а поддавки.

– Кто в сборной лучше всех играет в шахматы?

– На самом деле, я особо не слежу. Овечкин хорошо играет. Еще, по-моему, Анисимов. Нужно у него спросить. Слышал, что он смотрит на Youtube, как играют профессионалы, учится. Поэтому, думаю, он будет первым номером в нашей команде.

– Шахматы – полезная штука для хоккея?

– Мне тяжело судить. Я – никакой не гроссмейстер. Но любая игра, развивающая мышление – полезна. В хоккее тоже множество нестандартных вариантов, как и в шахматах: нужно думать на несколько ходов вперед. Эту игру можно назвать в чем-то близкой к хоккею. Но наш спорт, все же, более динамичный. (Игорь Еронко)

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