Нападающий сборной России Евгений Кузнецов поделился первыми впечатлениями от приезда в национальную команду перед чемпионатом мира.

– 82 матча в регулярке плюс первый раунд плей-офф, сейчас вот чемпионат мира. Тяжело?

– Да нет. Физически нет. Психологически, морально может быть тяжело. Но в сборную же никто не заставляет приезжать. Есть желание есть, если здоров – приезжаешь. Если отбывать номер приезжаешь – это другое. С конца сезона есть момент, когда можно перестроиться. И в хоккей еще поиграть.

– У вас период в этом сезоне с 20 матчами через день после отпуска.

– Ну да. Бывало что три игры за четыре дня, выходной, и опять три игры за четыре дня.

– Каковы ощущения в конце такого отрезка?

– Так, в принципе, желания немного. Но потом выходишь на матч, заводишься, эмоции приходят. Вообще, такое чувство было, что тот сезон резко в этот сезон перетек. Лето еще таким получилось… вроде бы длинное, но оно как один день пролетело. Сна не очень много, нагрузки большие, ха-ха. И поэтому, наверное, так чувствовалось, что это был один большой сезон.

– Нет внутренней выхолощенности?

– Нет. Со одной стороны, устаешь вроде от хоккея. Проиграли. Психологически не очень. Но перестраиваешься, приезжаешь в сборную – тут много положительных эмоций. Всегда приятно прийти в раздевалку и услышать русскую речь. (Алексей Шевченко)

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