Евгений Кузнецов: "Если 10:0 и два выходных расслабят – ты дебил"

Нападающий сборной России и "Вашингтона" Евгений Кузнецов ​пообщался с журналистами после тренировки команды в Словакии.

– Как сборная провела свободный день?

– Побольше бы выходных хотелось. Чемпионат сложный, много игр, такие дни очень нужны, когда элементарно не приходишь сюда и мысленно отдыхаешь.

– Вы побрились и сразу забили две шайбы.

– Давно хотел побриться, просто времени не было.

– Предстоят матчи с сильными соперниками. Хорошо, что аутсайдеров не будет?

– Потом будем смотреть. Игра с чехами показала, что хоккей совсем другой, темп другой, и цена ошибки возрастает. Хочется больше таких матчей.

– Латвия упустила две победы со Швейцарией и Чехией.

– Я свой-то хоккей не смотрю. Хотите, чтобы еще чужой смотрел? (Улыбается) Нет, спасибо. Хоккея достаточно в моей жизни.

– В матчей с Италией каково было играть с Гусевым и Кучеровым?

– Да приятно. Тренер пробовался разные сочетания на всякий случай. Мало ли у кого-то травма. А так меня любые партнеры устраивают. Конечно, хочется играть больше, но в сборной не бывает, чтобы нападающий играл больше 20 минут.

– 10:0 и два дня выходных расслабили вас?

– Если ты дебил, то тебя расслабит. Если ты умный человек, ничего не расслабит. Все? (В шутку пытается уйти) Просто сказали посерьезнее относиться к интервью.

– Удивило, что "Каролина" проиграла "Бостону" 0-4?

– Всегда 4-0 в в любой серии удивляет, ведь слабых команда нет. Тем более в "Каролине" играть сложно. "Бостон" победил за счет того, что у воротчика не получилась игра, пришлось второму играть. Когда мы играли с ними, Мразек на ушах стоял и здорово тащил. В плей-офф это дополнительную энергию придает.

– Если Свечникова позовут в сборную на последнее место, конфликта с Овечкиным быть не может?

– Нет. Это хоккей, и на льду ты не смотришь на паспорт – кто откуда. Моменты был игровой, потом они друг другу руки пожали. Потом могут посмеяться вместе. Мы же не дети, чтобы обижаться.

– Вы вчера гуляли с Кучеровым и Капризовым. На лед "химия" переносится?

– У нас вообще дружный коллектив. Минимум по 15 человек ходит. Редко встретишь, чтобы команда настолько вместе была. Нет такого, что я только с ним дружу, с тем – нет. Это удивительно.

– Поздравили Григоренко?

– Сказали "С днем рождения" и все. Нигде не отмечали. Я не люблю вино – деньги на ветер. (Алена Гребенькова)

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