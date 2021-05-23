Канада, Швеция и Чехия могут не выйти в плей-офф: расклады чемпионата мира по хоккею

После третьего дня чемпионата мира по хоккею сложилась уникальная ситуация. Три топовые сборные — Канада, Чехия и Швеция — потерпели по два поражения в двух матчах и не набрали ни одного очка.

При этом если чехи проиграли россиянам и швейцарцам, а канадцы, помимо латвийцев, другой топовой сборной (США), то шведы уступили датчанам и белорусом. С учетом еще одной сенсации — победы казахстанцев по буллитам над финнами — ситуация в группах полностью запутывается.

Сейчас положение команд выглядит так (у всех команд по 2 матча):

Группа А — Россия, Словакия, Швейцария — 6 очков, Дания, Белоруссия — 3, Швеция, Чехия, Великобритания — 0;

Группа В — Германия — 6, Казахстан, Латвия, Финляндия — 4, США, Норвегия — 3, Канада, Италия — 0.

По регламенту турнира в плей-офф выходят по четыре команды из каждой группы. Очевидно, что как никогда реально непопадание одной из топ-сборных в восьмерку лучших. Хуже всего ситуация у шведов — кроме матча с Великобританией, которая, скорее всего, вообще не наберет очков на турнире — «Тре Крунур» предстоят игры с Россией, Чехией, Швейцарией и Словакией. В случае хотя бы двух поражений в этих играх шансы шведов выйти в плей-офф будет практически минимальными. При этом и чехам уступать скандинавам нельзя: тогда любая потеря очков может стать фатальной.

Ситуация канадцев тоже выглядит не очень здорово. Из оставшихся соперников есть Финляндия и очень крепкая Германия — они могут поставить североамериканскую сборную на грань вылета.