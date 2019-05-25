Дмитрий Яшкин: "Лучше в отеле полежать, чем пять часов ехать в Кошице"

Нападающий сборной Чехии Дмитрий Яшкин в интервью "Известиям" отметил, что ему не нравятся переезды во время чемпионата мира. Чехи стали вторыми в своей группе, поэтому на 1/4 финала им не пришлось переезжать в другой город.

– Чехии пошло на пользу то, что она сумела занять второе место в группе и осталась на четвертьфинал в Братиславе, избежав поездки в Кошице?

– Ха, конечно (улыбается). Я думаю, это глупый вопрос. Лучше в отеле полежать, чем пять часов ехать в Кошице.

– Чего ждете от полуфинала с Канадой?

– А чего ждать? Я думаю, они всегда играют в одно и то же. Надо стараться, кататься и применять как можно больше силовых приемов, а также использовать свои моменты.

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