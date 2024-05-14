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Сегодня, 19:45

Сборная Норвегии обыграла Данию и одержала первую победу на ЧМ-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Дания — Норвегия.
Фото AFP

Сборная Норвегии победила Данию в матче группового турнира чемпионата мира-2024 — 2:0.

Победную шайбу во втором периоде забросил Микаэль Брандсег-Нигор.

Норвежцы одержали первую победу на ЧМ-2024. С 3 очками команда поднялась на пятое место в группе А. Дания (3 очка) опустилась на шестую позицию. В концовке преимущество норвежцев удвоил Эйрик Сальстен.

Чемпионат мира

Группа B

Дания — Норвегия — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Брандсег-Нигар — 2 (Зуккарелло, Торесен), 27:45 — 0:1. Сальстен — 2 (п.в.), 59:49 — 0:2.

Вратари: Дихов — Хаукеланн.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 24 (7+7+10) — 29 (6+17+6).

Судьи: Каукокари, Макфарлейн.

14 мая. Прага. o2 Arena.

Источник: Таблица чемпионата мира
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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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