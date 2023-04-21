Быков высказался о возможном выходе России ИИХФ

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о возможном выходе России из Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«Должны ли мы выходить из ИИХФ? Я придерживаюсь позиции нашего президента по таким вопросам. Мы не строим барьеры, не роем рвы, не воздвигаем стены и не обрываем связи с мировым сообществом, а готовы взаимодействовать, но на равных началах, уважая партнеров и их права на самоопределение! В хоккее должно быть то же самое. И в любом случае, несмотря на текущую ситуацию, мы не должны опускать руки и ждать приемлемого момента, а продолжать искать возможности развития как хоккея, так и спорта в целом», — приводит слова Быкова Sport24.

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта организация продлила отстранение на сезон-2023/24.