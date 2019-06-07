Брызгалов рассказал о поражении России от Финляндии на ЧМ

Большое интервью чемпиона мира и обладателя Кубка Стэнли Ильи Брызгалова – о сборной России, финском хоккее, пиве, НХЛ и финале Кубка Стэнли.

– Что думаете о поражении сборной России от финнов в полуфинале чемпионата мира?

– Я был на отдыхе, все время на пляже, но немного зацепил. Не понял немножко, что там было при игре "шесть на пять" в концовке. Что вообще там делали два хоккеиста за воротами (Кучеров и Гусев. – Прим. "СЭ") – такое долгое время перепасовывались, оставив других четырех нападающих против пятерых обороняющихся. Взяли себя и убрали из игры. Но, может быть, это какие-то новые веяния. Я уже четыре года не в хоккее. Может, какие-то новые мысли гениальные появились в игре. Для вратаря – конечно, легко, когда никого перед воротами нет. Ха. И когда не бросают по воротам – тоже хорошо. Или бросают от бортов – весь матч можно спокойно в живот ловить.

– Поражение породило целую дискуссию, поскольку Илья Воробьев сказал, что, если сборная России будет играть как финны, у хоккеистов это вызовет отторжение. И поэтому брать что-то у них – неправильно и глупо. Стоит ли копировать засхематизированный хоккей, который, по идее, работает только с такими беззвездными командами?

– Знаю одно: любая копия – хуже оригинала. У нас любят из стороны в сторону, из огня да в полымя бросаться. Кто-то один победит – о, нам надо так играть. Потом другой – о, нам надо так играть. Я много раз говорил, за каким хоккеем будущее. Вы видите, как в НХЛ играют? Тут далеко ходить не надо. Разве тут кто-то откатывается? Кто-то предлагает вязкую игру? Построения используют? (Игорь Еронко)

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