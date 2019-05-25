Чемпионат мира

19:38 | Хоккей — Чемпионат мира

Борис Михайлов: "Сборная России была слабее Финляндии. Где вы, нападающие?"

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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал "СЭ" проигрыш сборной России в полуфинале чемпионата мира-2019. Россияне уступили команде Финляндии (0:1).

Единственную шайбу забросил нападающий Марко Анттила. Россияне впервые на турнире ушли со льда без голов.

– Если сборная России проиграла Финляндии, значит, она была слабее в этом матче – сказал Михайлов.

– Каковы основные причины поражения?

– Была совсем другая игра. Финны навязали свою тактику, и они ее выполнили. Ребята сумели забить шайбу, а наши нападающие нет.

– У сборной России были все звезды в составе. Что именно им помешало забить?

– Этот вопрос задайте тренерскому штабу сборной. Я только могу так ответить: "где вы, нападающие?". Выяснять причины - дело Воробьева и остальных тренеров.

– Что или кого нужно менять после этого турнира, чтобы такой результат не повторялся постоянно?

– Не понимаю, почему, когда еще чемпионат мира не закончился, задаете такие неуместные вопросы. (Арман Мкртчян)

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