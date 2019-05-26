Андрей Яковенко – о матче за бронзу ЧМ: "Россияне хлопнут дверью"

Бывший тренер "Спартака", "Авангарда" и "Трактора" Андрей Яковенко в разговоре с "СЭ" подвел итоги матча Россия – Финляндия (0:1), а также выразил уверенность, что в матче за бронзовые медали российская команда сможет продемонстрировать свои лучшие качества и завершит чемпионат уверенной победой.

– Матч с финнами напомнил мне московский чемпионат мира 12-летней давности, когда мы в полуфинале уступили сборной Финляндии в овертайме (1:2 ОТ), – заявил Яковенко. – Соперник и тогда, и сейчас не позволили нам ничего сделать в атаке. Нет сомнения, что после сегодняшнего поражения, наши ребята завтра хлопнут дверью. Мы хорошо знаем силу чешских хоккеистов, прекрасно знаем их наставника Милоша Ржигу. Бронзовые медали – тоже ценны. Команда с таким количеством звезд мирового уровня, как у сборной России, остаться без медалей никак не может. (Евгений Белоусов)