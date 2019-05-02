Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов поделился мнением о подготовке сборной России к чемпионату мира 2019 года.

– Около недели до старта очередного чемпионата мира и, лично я, смотрю вперед с большим оптимизмом. Считаю, что нашим ребятам по силам вернуть чемпионский титул. У нас подобралась отличная команда – Овечкин, Малкин, Ковальчук, Кучеров… Линия атаки просто "бомба". Думаю, штабу сборной по силам создать из команды звезд команду-звезду. В нынешнем составе есть как опытные ребята, так и молодые. В общем, я бы сказал, что это костяк сборной России на Олимпиаде-2022. (Евгений Белоусов)

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