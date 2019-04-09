Занковец возглавил питерское "Динамо"

Новым главным тренером питерского "Динамо" назначен Эдуард Занковец, информирует официальный сайт клуба.

Известный белорусский специалист в качестве игрока выступал за минское "Динамо", омский "Авангард", и нижегородское "Торпедо", а также играл в чемпионатах Германии и Финляндии. Кроме того, он в составе национальной сборной Белоруссии выступал на двух Олимпиадах.

Свою тренерскую карьеру он начал также в минском "Динамо", работал главным тренером национальных сборных Белоруссии и Казахстана, кроме того, в качестве главного тренера Занковец возглавлял "Барыс" и "Слован".

Также он работал в качестве помощника главного тренера в "Авангарде" и СКА.