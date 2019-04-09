Занковец возглавил питерское "Динамо"

Новым главным тренером питерского "Динамо" назначен Эдуард Занковец, информирует официальный сайт клуба.
Известный белорусский специалист в качестве игрока выступал за минское "Динамо", омский "Авангард", и нижегородское "Торпедо", а также играл в чемпионатах Германии и Финляндии. Кроме того, он в составе национальной сборной Белоруссии выступал на двух Олимпиадах.
Свою тренерскую карьеру он начал также в минском "Динамо", работал главным тренером национальных сборных Белоруссии и Казахстана, кроме того, в качестве главного тренера Занковец возглавлял "Барыс" и "Слован".
Также он работал в качестве помощника главного тренера в "Авангарде" и СКА.
Дополнительная информация
http://dynamo-spb.com/news/eduard-zankovets-glavnyy-trener-khk-dinamo-sankt-peterburg/
Загрузка...