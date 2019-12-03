«Югра» обыграла «Ростов», «СКА-Нева» — тверское «Динамо»
Завершились очередные матчи регулярного чемпионата ВХЛ.
«Югра» обыграла «Ростов» — 4:3. «СКА-Нева» с аналогичным счетом выиграл у «Динамо» (Тверь).
ВХЛ
Регулярный чемпионат
«Югра» (Ханты-Мансийск) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 4:3 (2:0, 2:0, 0:3)
Голы: Берлев — 9 (Акмальдинов), 7:55 — 1:0. Фищенко — 5, 8:51 — 2:0. Сигарев — 4 (Арсенюк), 32:47 — 3:0. Махановский — 7 (Ряшенцев, Фищенко), 35:58 — 4:0. Басистый — 1, 48:15 — 4:1. Горшков — 3 (мен., Кузьменко), 55:22 — 4:2. Родионов — 1 (Кулаков), 57:11 — 4:3.
Вратари: Волков — Павлов (58:55).
Судьи: Батурин, Зибинин.
3 декабря. Ханты-Мансийск. «Арена Югра».
«Хумо» (Ташкент) — «Лада» (Тольятти) — 2:4 (0:3, 0:0, 2:1)
Голы: Белозеров — 10, 2:03 — 0:1. Андрющенко — 11 (Скрынник, Шафигуллин), 9:53 — 0:2. Назаров — 4 (Грошев, Белозеров), 19:58 — 0:3. Ислямов — 1 (Анисин, Щербина), 43:32 — 1:3. Григоренко — 14 (Воронин, Ильин), 57:30 — 2:3. Озолиньш — 10 (бол., Мастрюков), 59:26 — 2:4.
Вратари: Голованов (Смирягин, 20:00, 59:40) — Скрынник.
Судьи: Самарин, Фролов.
3 декабря. Ташкент. ЛД «Хумо Арена».
«Химик» (Воскресенск) — «ЦСК ВВС» (Самара) — 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)
Голы: Черных — 2 (бол., Губин, Злобин), 23:47 — 1:0. Соловьев — 8 (Тесленко), 24:24 — 2:0. Скворцов — 7 (Пузанов, Гареев), 28:28 — 2:1. Фазлеев — 2 (Хисамутдинов), 35:43 — 2:2. Шашков — 6, 58:01 — 3:2.
Вратари: Сковронский — Попков (58:37).
Судьи: Демура, Милованов.
3 декабря. Воскресенск. ЛДС «Подмосковье».
«Динамо» (Тверь) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)
Голы: Мироманов — 5 (Курбатов, Петьков), 3:04 — 0:1. Огирчук — 6 (бол., Петьков), 4:42 — 0:2. Прибыльский — 1 (Бусаров, Верба), 29:48 — 1:2. Бусаров — 6 (Кожемякин, Орлов), 36:09 — 2:2. Кукштель — 7 (Глухов), 38:49 — 2:3. Петьков — 10 (мен., Курбатов, Тихонов), 43:53 — 2:4. О. Зайцев — 2 (бол., Кожемякин, Орлов), 53:35 — 3:4.
Вратари: Тяло (Жеренко, 4:42, 59:49) — Лысенков.
Судьи: Метальников, Тютнев.
3 декабря. Тверь. СК «Юбилейный».